In der Südpfalz gibt es zurzeit zwölf aktive Corona-Fälle im Landkreis Germersheim – und damit zwei weniger als am Tag zuvor. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Germersheim und Umgebung bislang 199 Menschen mit dem Virus infiziert worden – 181 sind wieder gesund, sechs sind am Coronavirus gestorben. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden bislang insgesamt 227 Fälle gezählt. 222 Menschen sind gesundet, fünf sind gestorben.