Zwei junge Männer mussten am Dienstagabend ihre Fahrt mit einem E-Scooter beenden, nachdem sie in eine Polizeikontrolle geraten waren. Ein 18-Jähriger war gegen 20.35 Uhr in der Haardtstraße kontrolliert worden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen 1.10 Uhr ergab sich bei der Verkehrskontrolle eines 25-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Horststraße ebenfalls der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Auch dieser junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und den Heimweg zu Fuß antreten.