In diesem Jahr wird es im Landkreis Südliche Weinstraße keine Martinsumzüge geben. Darauf haben sich die Verbandsbürgermeister mit Landrat Dietmar Seefeldt am Mittwoch in einer Telefonkonferenz verständigt. Der Grund hierfür sind die gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Damit das Martinsfest nicht komplett ausfällt, ruft Seefeldt Familien zur Teilnahme an der Aktion „Laternen- Fenster“ auf. Dabei werden die Laternen am Martinstag am Mittwoch, 11. November, in ein Fenster gehängt.