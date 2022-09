Auch in Kleinfischlingen wird keine Elektro-Ladestation aufgestellt werden. Was noch zum Jahresende 2021 attraktiv erschien und mit einem Bundeszuschuss versüßt werden sollte, hat sich zwischenzeitlich aufgrund der enormen Preisentwicklung zum nicht umsetzbaren Vorhaben entwickelt. Zumal noch monatliche Kosten von über 100 Euro für den Bezug des Stromes angefallen wären. Wie auch schon in Freimersheim, Burrweiler und Großfischlingen sind sich die Ratsmitglieder einig, dass Eigentümer von Elektroautos alle eine eigene Wallbox anschaffen. Die Kleinfischlinger Ratsmitglieder standen jedoch der Idee, am zukünftigen Bauhof eventuell eine abschließbare Wallbox zu installieren, sehr positiv gegenüber. „Wir werden das im Auge behalten und zur gegebenen Zeit uns nochmal mit diesem Thema beschäftigen“, so Ortsbürgermeisterin Regina von Nida.