In der Südpfalz sind bis Dienstag, 13 Uhr, keine weiteren Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Es bleibt bei 221 Fällen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sowie 147 Infektionen im Kreis Germersheim. An der Weinstraße sind 214 Personen wieder gesundet, am Rhein 122.

Das gemeinsame Corona-Testzentrum der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße auf dem Alfred-Nobel-Platz in Landau bleibt am Donnerstag, 21. Mai, sowie am Freitag, 22. Mai, geschlossen. Ab Montag, 25. Mai, öffnet es wieder regulär von 17 bis 19 Uhr. An der Teststation in Form eines „Drive-ins“ können sich nach wie vor Personen mit dem begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Dazu ist eine sogenannte Laborüberweisung einer Arztpraxis erforderlich. Wer fürchtet, infiziert zu sein, kann auch die zentrale Telefon-Hotline 0800 99 00 400 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, um eine notwendige Vorabklärung zu ermöglichen.

Mehr zum Thema

Eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung in der Pfalz und weltweit erhalten Sie im kostenfreien, täglichen Coronavirus-Newsletter.