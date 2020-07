Relative Ruhe an der Corona-Front: von Dienstag auf Mittwoch hat sich nichts an den Infektionszahlen im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau geändert. Es ist bei 229 nachgewiesenen Fällen geblieben; 222 Infizierte sind gesundet, fünf Patienten gestorben. Es gibt also noch zwei aktive Infektionen.

Im Landkreis Germersheim ist es bei 200 nachgewiesenen Ansteckungen geblieben. Es gibt noch vier aktive Infektionen. 190 Menschen sind wieder gesund, sechs sind gestorben.