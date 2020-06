In den Kreisen Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Stadt Landau bleibt es ruhig an der Corona-Front: Es sind keine Neuinfektionen nachgewiesen worden. Stand Freitag, 12 Uhr, gibt es nur noch eine bereits länger bekannte Infektion in der Verbandsgemeinde Herxheim. Alle anderen Infizierten sind inzwischen wieder gesund, es hat aber auch zehn Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben.

Das gemeinsame Bürgertelefon des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wird ab Montag, 8. Juni, in den Bereitschaftsmodus zurückgesetzt: Wegen der geringen Nachfrage mit im Schnitt nicht mehr als zehn Anrufen pro Tag sei kein Betrieb mehr erforderlich. Eingehende Fragen würden nun wieder in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung bearbeitet. Seit Mitte März habe es mehr als 3300 Anrufe zum Thema Corona gegeben. Bei Bedarf soll das Bürgertelefon kurzfristig wieder in Betrieb gehen.

Informationen zum Thema Coronavirus sind auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße unter www.suedliche-weinstrasse.de und auf der Homepage der Stadt Landau unter www.landau.de zu finden. Fragen zum Coronavirus können auch am Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums unter der Telefonnummer

030 346465100 und beim Bürgertelefon der Landesregierung Rheinland-Pfalz unter 0800 5758100 gestellt werden.