Entwarnung in der Kita „Kleine Strolche“ in Herxheimweyher: Der Corona-Verdacht aufgrund zahlreicher Erkältungen hat sich nicht bestätigt. Die Einrichtung öffnet am Freitag wieder. Das hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Die Testergebnisse der Menschen, von denen am Mittwoch in der Kindertagesstätte Abstriche genommen worden waren, sind negativ. Auf Covid-19 getestet worden waren acht Beschäftigte der Kita, 20 Kinder und elf Familienangehörige von Kindern. Auslöser war eine ungewöhnliche Häufung von Erkrankungen mit Krankheitssymptomen der Atemwege, die am Montag aufgefallen war.

„Das Gesundheitsamt hat die Kinder der Kita auf freiwilliger Basis getestet. Auch Eltern und Beschäftigte der Kindertagesstätte konnten sich testen lassen, unabhängig davon, ob Krankheitssymptome vorlagen oder nicht. Insgesamt waren es 39 Tests, die erfreulicherweise allesamt negativ waren. Die häusliche Quarantäne konnte deshalb aufgehoben werden“, berichtet der Kreisbeigeordnete Kurt Wagenführer.

Die Kreisverwaltung hat in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim die Schließung der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ ab Freitag aufgehoben.