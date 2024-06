Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer hatte in den Morgenstunden des Donnerstags bei der Kollision mit einem Auto einen Schutzengel, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt. Der junge Mann war auf dem Radweg unterwegs, der parallel zur K45 verläuft. Kurz nach dem Ortsausgang wollte er die Fahrbahn überqueren, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Hierbei übersah er den heranfahrenden Hyundai einer 80-Jährigen. Sie hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren, sodass sie nahezu ungebremst mit dem kreuzenden Radfahrer zusammenstieß. Der Mann wurde dabei von der Windschutzscheibe des Pkws über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich lediglich Prellungen am Körper zu, „auch dank eines getragenen Schutzhelms“, so die Polizei. Der Radfahrer kam zur weiteren medizinischen Untersuchung dennoch ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.