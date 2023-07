An den Fensterbänken der Mehrfamilienhäuser in der August-Croissant-Straße direkt gegenüber des ausgebrannten Autohauses Horn habe der Gutachter des TÜV keine freien Asbestfasern nachweisen können. Das teilte die Sprecherin der Stadt, Sandra Diehl, am Donnerstag mit. Die Reinigung der Flächen rund um den Brandort komme gut voran. Aller Wahrscheinlichkeit nach könne die August-Croissant-Straße im Laufe des Freitags wieder freigegeben werden. Die Mitarbeiter der Spezialfirma, die in Schutzanzügen mit Staubsauger seit Dienstag im betroffenen Gebiet die öffentlichen Flächen gereinigt haben, sind danach auch in den privaten Vorgärten ans Werk gegangen. Die Stadt tritt dabei in Vorleistung, denn dieser Part ist Sache der Eigentümer.