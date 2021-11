Der Essinger Gemeinderat hat entschieden, dass es am Dreihof sowie in der Hainbach- und in der Schlossstraße vorerst keine Änderungen an den Straßenleuchten geben soll. Die Pfalzwerke hatten beabsichtigt, Anlagen zu versetzen beziehungsweise neu zu errichten. 16.500 Euro hätte die Maßnahme gekostet. So war beispielsweise überlegt worden, die Straßenleuchte am Bouleplatz zu versetzen. Die Gemeinde will aber nun erst prüfen lassen, ob die vorgesehenen Maßnahmen nötig sind.