Anfang Oktober blickten die „Worschdezibbel-Theaterleit’“ noch postiv in Richtung Frühjahr 2022 und freuten sich darauf, das seit Langem vorbereitete Luststpiel von „Heribert, dem Klosterfraunarzissengeist“ aufführen zu können. Die Termine für die Probenabende und die Vorstellungen wurden festgelegt, schließlich wollte man laut Heimatverein die Tradition des volkstümlichen Theaters in Venningen fortsetzen. „Nachdem jedoch die Pandemie erneut um sich greift und keine Aussichten auf Verbesserung der Situation in absehbarer Zeit besteht, können die Theatervorstellungen auch in diesem Jahr nicht stattfinden“, teilt der Heimatverein weiter mit.