Die Burgschänke auf der Landeck oberhalb Klingenmünsters ist überraschend geschlossen. Das bestätigt eine Sprecherin des Landeckvereins auf Nachfrage. Die Ruine selbst sei für Besucher geöffnet, es gebe nur keine Speisen und Getränke. „Sicher können wir sagen, dass die Events am Donnerstag und Freitag stattfinden“, sagt sie mit Blick auf die Veranstaltungen „Feier.Abend“ und „Die Burg rockt“. Dafür werde auch schon aufgebaut. Zu den Gründen für die Schließung der Gastronomie hält sich der Verein bedeckt. „Alles Weitere ist noch nicht spruchreif“, so die Sprecherin. Nach Informationen der RHEINPFALZ gibt es schon seit Längerem Unstimmigkeiten zwischen dem Landeckverein und der Pächterin der Burgschänke, der Bürgerstiftung Pfalz. Vor einigen Wochen soll der Verein den Pachtvertrag gekündigt haben. Ein Gespräch zwischen dem Verein und Vertretern der Bürgerstiftung Pfalz soll am Dienstagabend stattfinden.

Neben der Burgschänke betreibt die Bürgerstiftung Pfalz weitere Gastronomien, unter anderem das Stiftsgut Keysermühle sowie das Lokal im Strohballenhaus an der Kaiserbacher Mühle, beides in Klingenmünster. Wie die RHEINPFALZ erfahren hat, kündigte die Bürgerstiftung ihrem Gastromanager Sorin Radu, der für alle Betriebe unter dem Dach der Stiftung verantwortlich war, vor einigen Tagen fristlos ohne Angaben von Gründen. Die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Christiane Steinmetz, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch eine schriftliche Anfrage blieb zunächst unbeantwortet.