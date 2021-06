Die Verwaltung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße ist am Freitag und Montag für den Sackverkauf geschlossen. An diesen beiden Tagen können Restabfall-, Grünschnitt- und Altpapiersäcke nur am Bauhof in der Albert-Einstein-Straße erworben werden, teilt der EWL mit.