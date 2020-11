Seit Dienstagmorgen ist die Gemeinde Schweighofen lahmgelegt. Kein Telefon, kein Internet. Was ist da los? Wir haben nachgefragt. Ergebnis: Schuld hatte nicht die Telekom. Die Störung im Netz sei durch Tiefbauarbeiten beim Einpflügen von Kabeln für die Firma Inexio verursacht worden, teilt die Telekom auf Anfrage mit. Das Hauptkabel sei dabei zwischen Rechtenbach und Schweighofen mehrfach durchtrennt worden. Am Mittwochmorgen hätten die Instandsetzungsarbeiten begonnen, erklärt die Pressestelle der Telekom. „Die zur Schadensbeseitigung notwendigen Tiefbauarbeiten wurden inzwischen beendet, die Kabelunterbrechungen lokalisiert, aktuell wird ein neues Kabel eingebracht“, so die Telekom am Mittwochnachmittag. Die Anschlüsse gingen dann wieder Schritt für Schritt online. Die Störung sollte am Mittwoch um 18 Uhr komplett behoben sein.