Nach einem „sehr guten“ Tourismus-Sommer wird die Gemeinde St. Martin in diesem Jahr rund um das Fest ihres Namenspatrons keine touristischen Attraktionen anbieten. Darüber informierte Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU). Martinusspiel und Laternenumzug seien abgesagt worden.

Normalerweise hat die festliche Prozession zu Ehren des barmherzigen Reiters ein großes Publikum. Dabei wird eine große hölzerne Statue des Heiligen durch den Ort getragen. Von der Veranstaltung profitieren auch Hotels und Gastronomen. Wie es in diesem Jahr touristisch im November aussehen wird, sei sehr vom Wetter abhängig, sagte Glaser. Am vergangenen Wochenende sei der Ort bei strahlendem Herbstwetter sehr gut besucht gewesen.

Insgesamt sei die Saison nach dem Lockdown sehr gut gelaufen. „Wir konnten das, was wir im März/April verloren haben, fast komplett aufholen“, so Glaser. Der Ort habe wie die gesamte Weinstraße davon profitiert, dass in diesem Jahr viele Urlauber in Deutschland geblieben sind.