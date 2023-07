Die Stadtverwaltung gibt Entwarnung: In den am Dienstag genommenen Proben in den Vorgärten der August-Croissant-Straße 2, 4, 6 und Neustadter Straße 38, 40 in Landau sind keine Asbestfasern nachgewiesen worden. Das habe Jürgen Kupper vom TÜV Rheinland mitgeteilt. Es reiche also, die Gärten oberflächlich abzusuchen und Bruchstücke der Faserzementplatten einzusammeln. Das werde im Auftrag der Stadt die Firma Buchen aus Karlsruhe erledigen, die seit Dienstag die öffentlichen Flächen mit Staubsauger reinigt. Der Fachgutachter habe der Verwaltung noch einmal bestätigt, dass er ein Abspritzen der Geh- und Radwege auf der westlichen Seite der Neustadter Straße nicht für erforderlich halte, da dort keine Bruchstücke gefunden worden seien. Sollten doch durch umliegende Anwohnende noch weiße oder gräuliche Bruchstücke gefunden werden, können sie sich beim Umweltamt per Mail an presse@landau.de wenden.