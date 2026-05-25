Das Trinkwasser in Niederhorbach und Pleisweiler-Oberhofen wird aktuell vorsorglich gechlort. Grund ist eine Keimbelastung, die bei einer routinemäßigen Kontrolle festgestellt wurde. Darüber haben das Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße sowie die zuständigen Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern informiert. Durch die Chlorung der Leitungsnetze sollen die Keime abgetötet werden. Die Bürger der betroffenen Gemeinden werden von den Werken per Handzettel über die Chlorung informiert. „Der Chlorgehalt im Leitungswasser wird jederzeit die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Verbraucherinnen und Verbraucher werden möglicherweise einen leichten Chlorgeruch des Wassers feststellen“, so das Gesundheitsamt. Das gechlorte Wasser sei ohne Weiteres trinkbar. Für Aquarien oder die Zubereitung von Säuglingsnahrung sei das gechlorte Wasser jedoch ungeeignet. Über das Ende der Chlorung werden Verbandsgemeinde- und Gesundheitsamt wieder informieren. Bei Fragen geben die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern unter Telefon 0172 8748603 bei Fragen Auskunft. Aktuelle Infos gibt es auch im Internet unter www.vg-bad-bergzabern.de. Zuletzt war in der Region Trinkwasser in Rohrbach gechlort worden. Dort war die Versorgung Anfang Februar wegen des Defekts zweier Pumpen zusammengebrochen. Zwar wurde schnell wieder Wasser in das Netz geleitet, dieses durfte jedoch nur als Brauchwasser genutzt werden, weil unklar war, ob das Wasser der Trinkwasserverordnung entspricht. Labortests folgten. Der Fall Rohrbach hatte über die Grenzen der Region hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt.