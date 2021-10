Es gibt übers Wochenende recht wenig Bewegung bei den Corona-Inzidenzwerten in der Südpfalz. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 49,3 (Freitag: 51,4) in Landau, 78,5 (75,8) im Kreis Südliche Weinstraße und 160,4 (160,4) im Kreis Germersheim. Insgesamt haben sich laut LUA in der Stadt Landau 2150, im Kreis SÜW 4488 und im Kreis Germersheim 7108 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV2 infiziert. Gestorben sind nach einer Infektion mit dem Virus in Landau 42, in SÜW sind es 119 und im Kreis Germersheim 128 Menschen.