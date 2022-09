Ein halbes Jahr, nachdem der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland den Standort des Konkurrenten Real übernommen hatte, sind die Umbauarbeiten abgeschlossen. Das Unternehmen nutzte den Anlass, um seine regionalen Partner in Szene zu setzen.

Nachdem Kaufland im März in einer Hauruck-Aktion eingezogen war - die Verkaufsfläche an der Hainbachstraße war nach dem Auszug von Real nur wenige Tage geschlossen – war klar, dass es noch einige Monate dauern würde, bis alles am richtigen Platz stand. Pressesprecher Dominik Knobloch spricht von einer umgebauten Obst- und Gemüseabteilung mit modernem Beleuchtungskonzept, modernisierten Bedienungstheken für Fleisch, Fisch, Käse, Wurst und Antipasti, sowie größere Auswahl im Backsortiment.

Im Mittelpunkt stehen sollte an diesem Tag aber die regionalen Zulieferer. Kaufland sei an Nachhaltigkeit und der Stärkung regionaler Strukturen interessiert, so eine Unternehmenssprecherin. „Wir verkaufen deutschlandweit 25.000 Produkte von 1600 regionalen Lieferanten. Regionaler Partner ist bei uns nur, wer im Umkreis von 30 Kilometern zur Filiale produziert.“ In Landau seien das 40 Lieferanten mit 500 Produkten. Es gebe zum Beispiel Kaffee aus Landau und aus Neustadt. „Der ist hochgefragt, wir bestellen fast jede Woche“, sagt Filialleiterin Heike Hohlfeld. Regionale Produkte seien im Regal mit einem Herz gekennzeichnet. Zusätzlich gebe es noch eine zweite Stufe, die alle Waren aus Rheinland-Pfalz umfasse.

Gibt es den Hofmeister-Butterkranz bald in klein?

Vor den Eingangstüren hatten sich einige dieser Zulieferer aus der Umgebung eingefunden, um ihre Erzeugnisse anzupreisen. Zum Beispiel Rudi Keck vom Biolandweingut Stefan Kuntz aus Mörzheim. Der Winzer konnte über die Jahre das Umdenken von Supermärkten und Kunden hin zu regionalen Produkten beobachten. „Früher war es für uns uninteressant, unseren Wein im Supermarkt anzubieten. Weil die Kunden dort sehr auf den Preis bedacht waren, und es für uns nicht wirtschaftlich war, unsere Ware dort billig anzubieten.“ Aber die Mentalität habe sich geändert, die Leute seien inzwischen bereit, etwas mehr für einen guten Tropfen hinzublättern. Etwa zehn Prozent seiner Ware ginge zur Zeit in Supermärkten über die Kasse. Bei den Jungunternehmern von Landau3Gin sind es sogar um die 80 Prozent, sagt Andreas Minch, einer der Inhaber. Der Rest gehe über das Internet.

Bei allen Ständen gab es teils Waren aus dem Kaufland-Sortiment zu kaufen, teils aber auch Schnupperprodukte. So hatte Timo Leineweber von der Biebelhausener Mühle einiges aus dem Backofen dabei. Der Betrieb stellt inzwischen die berühmten Butterkränze der insolventen Landauer Backfirma Hofmeister her. Die Biebelhausener Mühle will auf das geänderte Konsumverhalten in der Krise reagieren. Darum gibt es den Hofmeister-Butterkranz inzwischen auch in kleinerer Ausgabe als Butterzopf. Ob es die Miniversion bald auch im Kaufland gibt, steht noch nicht fest.

Für den guten Zweck setzte sich Maximilian Ingenthron (SPD) an die Kasse. Der Gegenwert aller Waren, die beim Bürgermeister über den Scanner wanderten, wurde von Kaufland gespendet. Das Unternehmen rundete dabei auf 1000 Euro auf. Ein großer Scheck wurde an Vera Haug überreicht, die die Landauer Kita „Haus für Kinder“ leitet.