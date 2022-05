In den externen Getränkemarkt des Landauer Kaufland-Marktes wird wohl ab Frühjahr 2023 der Fahrradhändler Multicycle einziehen. Das teilt Kaufland auf Anfrage mit. Das Getränkesortiment ist in den Markt integriert, die neue Leergutannahme fertiggestellt. In den kommenden Monaten wird auch ein zweiter Eingang im Bereich der Leergutannahme eingerichtet werden. Weiterhin wird der Bereich für Molkerei- und Tiefkühlprodukte fertiggestellt und die neuen Frischetheken eingebaut, kündigt der Einzelhändler weiter an. Kaufland hat den Markt im März von der Kette Real übernommen.