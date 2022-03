Der Abriss des Landauer Kaufhof-Gebäudes geht in die letzte Phase. Jeden Tag verschwindet ein weiterer Teil des für Landau einst so wichtigen Kaufhauses, an dessen Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen soll. Wie Oberpolier und Koordinator Damiano Ferraro der RHEINPFALZ berichtete, kommen viele Zuschauer an die Baustelle. „Viele fragen was, fotografieren, filmen.“ Am Donnerstag sei eine Frau da gewesen, die sehr lange im Kaufhof gearbeitet habe. „Sie hat sich dann Steine zur Erinnerung mitgenommen“, erzählt Ferraro. Die Firma F&R wird noch einige Wochen mit der Baustelle zu tun haben. Kniffelig wird der Abriss an der Stelle zu einem Nachbarhaus in der Ostbahnstraße. Dort wurde bereits sehr kleinteilig rückgebaut. Die Giebelwand sei gesichert worden, so Ferraro. Ein Statiker habe die Lage inspiziert, jetzt warte man auf die schriftlichen Unterlagen. Die Sperrung der Ostbahnstraße soll spätestens am 16. März aufgehoben werden.