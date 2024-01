Dort, wo einst der Landauer Galeria Kaufhof das Bahnhofareal prägte, entsteht derzeit das Stadttor Landau. In Kürze soll der erste Beton fließen und das Fundament für den Neubau entstehen, teilt der Quartiers- und Projektentwickler Ehret+Klein mit. In diesem Zusammenhang wird am 31. Januar, 16.30 bis 18 Uhr, im Alten Kaufhaus in Landau zu einem öffentlichen Informationsabend eingeladen, an dem das Projekt nochmals detailliert vorgestellt werden soll. Darüber hinaus können sich Interessierte zu dem künftigen Wohn- und Gewerbeangebot beraten und bereits vormerken lassen.