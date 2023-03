Es tut sich was in der Baugrube des ehemaligen Kaufhof, wo bis zum Stadtjubiläum 2024 das Neubauprojekt „Stadttor Landau“ errichtet werden soll. Die Baugrube ist inzwischen ringsum mit Beton-Bohrpfählen oder stählernen Spundwänden gesichert. Dieser Ausbau wird derzeit noch zusätzlich im Erdreich verankert. In der Baugrube liegen bereits rund 4000 Tonnen Aushub zum Abtransport bereit, berichtet Amir Hamza, der neue Projektleiter des Bauherren Ehret & Klein. Das Material sei beprobt und nur geringfügig belastet. Es könne vermutlich ab kommender Woche abtransportiert werden. Gerüchte, dass es zur Verfüllung in einem Steinbruch in der Region verwendet werde, hat das Landesamt für Geologie und Bergbau als unzutreffend bezeichnet. Möglicherweise ebenfalls schon ab kommender Woche soll auch damit begonnen werden, die alte Bodenplatte des Kaufhof abzubrechen, die noch im Untergrund liegt. Anschließend wird das Erdreich bis in acht bis neun Metern Tiefe ausgehoben, um Platz für eine zweistöckige Tiefgarage unter dem Neubau zu schaffen.