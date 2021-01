In Landau wird ab Anfang März ein voll funktionsfähiges Technikmuseum aus den 60er-Jahren abgerissen. Klar, die Rede ist vom Kaufhof. Das Innenleben der Südpfalz-Institution interessiert auch das Landauer Stadtarchiv. Am Donnerstag war dessen Leiterin Christine Kohl-Langer zusammen mit dem früheren Hausmeister Volkhard Münch im Gebäude unterwegs, um alles Interessante für die Nachwelt zu dokumentieren. Originale Treppenläufe aus den 60er-Jahren, das Notstromaggregat, der Ausblick aus den Fenstern – und natürlich den Spielplatz schlechthin für ganze Kindergenerationen: die Rolltreppen. Die Aufnahmen Kohl-Langers werden archiviert und für die Nachwelt aufbewahrt – einzelne Aufnahmen sollen wohl über die Facebook-Seite der Stadtverwaltung veröffentlicht werden. Weiterhin will das Stadtarchiv ab Abrissbeginn täglich ein Foto vom Gebäude schießen, um den Verlauf zu dokumentieren. Viele Südpfälzer verknüpfen auch persönliche Erinnerungen mit dem Kaufhof. So auch Kohl-Langer. „Ich habe hier meine erste Cola getrunken.“