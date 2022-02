Vom ehemaligen Kaufhof-Gebäude an der Ecke Ostbahn-/Maximilianstraße steht am Montag nur noch wenig mehr als ein vergleichsweise kleiner Teil des sechsstöckigen Hauptbaus an der Ostbahnstraße. Beim großen Rest haben die Bagger des Abrissunternehmens Ferraro schon ganze Arbeit geleistet. Sogar der Schutt ist schon weitgehend weg, sodass aus dem ehemals kleinen Parkplatz und Hof auf der Rückseite inzwischen eine große Freifläche geworden ist. Die Maximilianstraße ist wieder freigegeben. Ab Mittwoch, 2. März, 6 Uhr, wird die Ostbahnstraße voll gesperrt. Das soll sich bis spätestens Mittwoch, 16. März, 18 Uhr hinziehen. Nur der Fußweg auf der Nordseite der Straße bleibt offen. Knifflig ist dagegen der Abriss jenes Gebäudeteils, der an ein gründerzeitliches Nachbarhaus in der Ostbahnstraße angrenzt. Dort sind Arbeiter mit viel Handarbeit dabei, den 60er-Jahre-Bau des Kaufhauses schonend abzutragen.