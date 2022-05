Noch immer erinnert ein dreistöckiges Gebäudeteil auf der Baustelle gegenüber des Hauptbahnhofs daran, dass dort bis vor Kurzem der Kaufhof stand. Nun wird seit Montag auch der letzte Rest „rückgebaut“, wie der Fachmann sagt. Laut Oberpolier und Koordinator Damiano Ferraro rechnet die Firma F&R dafür zwei bis drei Wochen. „Wir können nur mit kleinen Maschinen arbeiten.“ Kniffelig ist der Abriss deshalb, weil das Nachbarhaus in der Ostbahnstraße nicht beschädigt werden soll. An der Giebelwand wird das Bauerwerk laut Ferraro dann auch wieder von Hand abgetragen. Der Abbruch des für die Region einst so wichtigen Kaufhauses hat im Januar begonnen, deutlich später als geplant. Beton, Mauerwerk und Metallteile werden an Ort und Stelle sortiert, zerkleinert und zum Teil abtransportiert. Der Eigentümer, Ehret & Klein aus Starnberg, möchte an der Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus bauen.