Den ganzen Tag über zieht es Leute an die Baustelle des Kaufhof-Abrisses. Die Abbrucharbeiten machen zusehends Fortschritte. Inzwischen ist die Ecke zum Hauptbahnhof hin weg. In der Ostbahnstraße werden die Vorbereitungen für den Abriss der restlichen Fassade getroffen: Ein Baggerführer verteilte am Donnerstag Erde auf der Straße als Schutz vor den Betonbrocken.