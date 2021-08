Mit symbolischen Schlägen mit Vorschlaghämmern hat am Donnerstag der Abriß des siebenstöckigen Kaufhofs in Landau begonnen. Das Gebäude wird bereits innen entkernt, anfallendes Material wird nach Fraktionen getrennt. Wenn auch noch die Schaufenster und Glassfassadenteile ausgebaut sind, soll in etwa drei Wochen ein in Europa einzigartiger Bagger zum Einsatz kommen, der den Betonbau in maximal zwei Monaten mit einer Betonschere zerknabbert und bis auf Bodenniveau abträgt. An der Stelle soll bis 2024 ein großer Neubau mit einer Mischnutzung aus Woihnen, Gewerbe und Gastronomie entstehen.