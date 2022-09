Spielende Katzen haben am Samstagabend in Landau einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr verursacht. Wie die Polizei mitteilte, informierte die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Ostring in Landau die Beamten, dass aus der Wohnung über ihr Wasser tropfe und auf ihr Klingeln und Klopfen keine Reaktion aus der betroffenen Wohnung käme. Nach einer Notfalltüröffnung fanden die Einsatzkräfte dann aber glücklicherweise keine hilflose Person vor, sondern lediglich Katzen und eine auf dem Boden liegende und laufende Duschbrause. Nach der Befragung des Wohnungsinhabers bleibe nur eine Erklärung für den Vorfall, so die Polizei: „Die Katzen nutzen die Abwesenheit ihres Besitzers aus, um mit der Duschbrause zu spielen“ – und betätigen dabei wohl auch den Duschhahn.