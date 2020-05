Eine Katze ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20 Uhr am Ortseingang von Birkenhördt von einem Fahrzeug erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, war das Tier auf die B427 gelaufen, wo es von einer aus Richtung Lauterschwan kommenden 24-Jährigen angefahren wurde. „Nach anfänglicher Benommenheit“, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung schildert, rappelte sich die Katze wieder auf und lief in den angrenzenden Wald davon. Die Autofahrerin und die herbeigerufene Polizei konnten sie trotz Suche nicht finden. An dem Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von mehreren hundert Euro.