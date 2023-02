In einem Jahr feiern die Landauer Jubiläum. Vor dann 750 Jahren hat Rudolf von Habsburg Landau die Stadtrechte verliehen. Im Rathaus laufen bereits die Vorbereitungen. Mit Katja Doll wurde eine Frau mit Erfahrung eingestellt. Sie ist nun das Gesicht des Stadtfestes. Die 44-Jährige hat 22 Jahre bei der Stadtverwaltung Ettlingen gearbeitet und war zehn Jahre als Verwaltungsleiterin für die Organisation der Freilichtspiele in Ettlingen verantwortlich. Sie will dazu beitragen, dass das Stadtfest eine Feier der Bürgerschaft wird. Und zwar das ganze Jahr 2024 über, wie es sich Oberbürgermeister Dominik Geißler wünscht.

Erste Ideen wurden schon gesammelt. Auch dazu, wie die Landauer beteiligt werden können. Mögliche Beiträge beim Fest 2024 sind eine Künstlerbühne als Open Stage, ein Chorevent, Malwettbewerbe, eine Geschichtensammlung dazu, was Landauer Schönes oder Kurioses erlebt haben. Mitglieder des Beteiligungsrats schlugen vor, alle Vereine anzuschreiben, Vorschläge für ein Logo vielleicht auch von Schulen erarbeiten zu lassen, eine Oldtimerschau zu organisieren. Erwünscht sei alles, was Landauer zusammenführe, um sich besser kennenzulernen, hieß es.