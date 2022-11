Kathrin Flory ist zur neuen Verbandsbürgermeisterin in Bad Bergzabern gewählt worden. Die SPD-Kandidatin erhielt 50,8 Prozent der Wählerstimmen. Mitbewerber Matthias Neufeld (CDU) kam auf 49,2 Prozent. Schon im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte Flory die Nase knapp vorne. Die 41-Jährige aus Klingenmünster, seit 2019 Ortsbürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde, tritt am 1. Mai 2023 die Nachfolge von Hermann Bohrer (SPD) an. Der 66-Jährige wird sich nach dann 24 Jahren als Verbandsbürgermeister in den Ruhestand verabschieden. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,7 Prozent, 9317 der 19.933 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Ein ausführlicher Bericht vom Wahlabend folgt.