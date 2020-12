Die Katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt beginnt ab Sonntag mit der Ticketreservierung für die Weihnachtsangebote übers Internet. Auch Krippenspiele „to go“ sind geplant.

Weihnachten findet statt. Ganz sicher – wenn auch nicht in der gewohnten Form. Das sagt Dekan Axel Brecht von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Landau. Veränderungen gibt’s coronabedingt einige: Da sind beispielsweise die Krippenspiele: Sie werden in diesem Jahr als Stationenweg gefeiert – Familien können in den Gemeinden St. Maria (Innenstadt) und St. Albert (Wollmesheimer Höhe) Elemente der Weihnachtserzählung an je drei Stationen erleben und gestalten. In beiden Gemeinden gibt es zusammen drei Wege, die bis zu 1,5 Kilometer lang sind. Die erste Gruppe läuft um 14 Uhr an der jeweiligen Kirche los. Dort enden die Wege. Für die einzelnen Stationen sind Anmeldungen notwendig. Circa 20 Familien könne die Kirche die Wegen entlang geleiten – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Tickets sind kostenlos

Gottesdienste werden selbstverständlich an Heilig Abend auch gefeiert. Ökumenische Gottesdienste gibt’s in Queichheim um 16 Uhr auf dem Platz gegenüber der Grundschule sowie in Mörlheim um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. In den Kirchen in Queichheim, ab 17.30 Uhr, sowie in St. Maria und St. Albert, jeweils 22 Uhr, wird drinnen gefeiert. Für die Gottesdienste können ab Sonntag Tickets reserviert werden: Die Tickets sind kostenlos, es gilt das Windhund-Prinzip. Wer sich zuerst anmeldet, bekommt den Zuschlag. Sein Team habe Karten zurückgelegt, die ab Montagmorgen telefonisch in der Pfarrei reserviert werden können, sagt Brecht. Das Angebot sei eher für ältere Menschen gedacht, die keinen Internetzugang haben oder nicht online reservieren möchten. Sollten die Karten nicht alle abgerufen werden, werden sie in einer zweiten Runde im Netz angeboten.

Info

Weitere Informationen über die Internetseite www.kirchelandau.de.

Nähere Infos zu den Krippenspielen bei Bärbel Grimm und Artur Kessler unter Telefon 06341 96898-120 oder -140.

Ticketreservierung ist über www.kirchelandau.de/tickets ab Sonntag, 16 Uhr, möglich. Am Montag gibt es noch die Möglichkeit, weitere Tickets über das Pfarrbüro unter Telefon 06341 968980 zu reservieren. Gedacht ist dieses Angebot für ältere Menschen ohne Internetzugang.