Die Katholische Kirche sieht sich aktuell mit vielen Vorwürfen konfrontiert: Missbrauch in der Kirche, Umgang mit queeren, zum Beispiel homosexuellen, Lebenssituationen und der Ärger um den Kardnial-Wetter-Platz sowie dessen Ehrenbürgerwürde. Aktuell sorgen aber auch Themen wie Staat und Kirche und die Kirche als Arbeitgeber für Gesprächsstoff. „Darüber wollen wir mit Ihnen reden, ins Gespräch kommen und vor allem zuhören“, teilt Dekan Axel Brecht am Freitag mit.

Nach den Gottesdiensten an diesem Wochenende (12./13. Februar) laden Vertreter des Pastoralteams deshalb zum Reden ein. Außerdem können Interessierte am Dienstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr an einem Videochat teilnehmen. Den Konferenzraum ist im Netz erreichbar.