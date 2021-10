Am Morgen des 27. Septembers brach für Annemarie und Peter Kirkwood eine Welt zusammen. Das Ehepaar aus Oberotterbach fand seinen Kater Lucky tot auf. 15 Jahre lang sei Lucky ihr Ein und Alles gewesen, sagt die 73-Jährige. Am Abend zuvor sei er noch wohlauf gewesen. Doch am Morgen entdeckte ihr 75-jähriger Mann das Tier verblutet und mit Schaum vor dem Mund. Die Vermutung: Der Kater sei vergiftet worden.

Annemarie Kirkwood sieht einen Zusammenhang mit den vergifteten Hackbällchen, die ein Anwohner Anfang der Woche in der Eichhornstraße gefunden hatte. Denn die Kirkwoods wohnen in der parallel verlaufenden Guttenbergstraße. „Wer so etwas macht, ist doch brutal“, findet Annemarie Kirkwood. „Ich habe die Befürchtung, dass das noch mal passieren könnte.“ Und Katzen könnte man eben nicht an die Leine nehmen. Sie habe deshalb Anzeige bei der Polizei in Bad Bergzabern erstattet, berichtet die Oberotterbacherin. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilt diese mit, dass der Täter noch nicht identifiziert sei. Der Fall werde an die Staatsanwaltschaft Landau weitergegeben, denn es habe noch weitere Beschwerdefälle gegeben, sagt der Polizeisprecher.