Der Vorstand des Kreises Südliche Weinstraße hat per Eilentscheidung beschlossen, den Feldkochherd des Katastrophenschutzes an die Ukraine zu spenden. Mit dem Feldkochherd, der mit Gas und Festbrennstoff betrieben werden kann, sei Verpflegung für bis zu 300 Personen möglich, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Außerdem werde ein Küchenzelt übergeben. Der Feldkochherd, Baujahr 1963, wurde im letzten Jahr durch ein neues Modell ersetzt. Der alte Feldkochherd sei noch voll funktionstüchtig, sagt Brand- und Katstrophenschutzinspekteur Jens Thiele.