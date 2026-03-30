Das Land zerschlägt die funktionierende Zusammenarbeit von Stadt und Kreis beim Katastrophenschutz. Vor allem die Begründung ist haarsträubend.

Im Englischen gibt es das Sprichwort „If it ain’t broke, don’t fix it“, was frei übersetzt so viel heißt wie „repariere nichts, was nicht kaputt ist“. Klar, wieso sollte man das auch tun? Diese Frage hat sich das rheinland-pfälzische Innenministerium offenbar nicht gestellt, als es eine neue Katastrophenschutzverordnung verfasst hat. Darin wird nämlich – zwar nicht wortwörtlich, aber de facto – die bewährte Zusammenarbeit von Kommunen im Brand- und Katastrophenschutz zerschlagen.

Die Stadt Landau und den Kreis SÜW, die auf diesem Feld schon seit 20 Jahren Hand in Hand arbeiten, kommt das teuer zu stehen. Beide müssen mehrere Millionen Euro investieren, um neue Fahrzeuge und neue Geräte anzuschaffen. Zudem müssen sie weitere 50 Ehrenamtler finden, die es nicht gerade wie Sand am Meer gibt.

Allein diese beiden Tatsachen sind schlimm genug. Die Begründung dafür, warum unter Federführung des SPD-Ministers Michael Ebling eine solche Änderung vorgenommen wurde, ist aber noch schlimmer – sie ist hanebüchen. In einem Land, das Eifel, Pfälzerwald und Rheinebene umfasst, von einer besseren Vergleichbarkeit und Standardisierung der Leistungsfähigkeiten zu sprechen, ist realitätsfern.

Dass der Katastrophenschutz nach der traumatischen Ahrtalflut im Sommer 2021 auf den Prüfstand gestellt und etwas verändert wurde, war vollkommen richtig. Allerdings ist auch klar: Die Südpfalz ist nicht das Ahrtal. Wer auf eine Landkarte schaut, wird schnell bemerken, dass die Topografie grundlegend verschieden ist. Eine Standardisierung ist da nicht zielführend.

Besser wäre gewesen, wenn sich die SPD-Verantwortlichen aufrichtig für das Versagen in der Flutnacht entschuldigt hätten, statt in blanken Aktionismus zu verfallen. Es ist nun an der CDU, der strahlenden Siegerin der Landtagswahl, aus der panisch zusammengeschraubten Verordnung ein Werk zu machen, das einerseits den Schutz der Bevölkerung im ganzen Land garantiert und andererseits etwas mit der Realität zu tun hat.