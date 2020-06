Das historische Etagenkarussell der Hartmanns hat wegen der Corona-Krise ebenso Zwangspause wie Auto-Scooter und Greifer-Automat. Also hat der alteingesessene Landauer Schaustellerbetrieb Hartmann mangels Einnahmen nun die gastronomische Schiene gewählt und seinen Hof im Bornheimer Weg in Mörlheim geöffnet. Wie Tanja Hartmann berichtet, werden unter anderem Pfefferspieß, Bratwurst, Flammkuchen, Dampfnudeln und Spareribs angeboten. „Wir erhalten viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Klasse Idee, nicht den Kopf hängen lassen. Aufmunternde Worte, die uns freuen. Etliche treue Kunden, die wir von den Messen und Festen her kennen, kommen nun auf unser Grundstück zum Essen und Trinken.“ Die Erwartungen der Schaustellerbranche für den Herbst bezeichnet die Chefin (unser Bild zeigt auf dem Nikolausmarkt 2019) als eher mäßig bis gering. Zum einen sei es schwer, Saisonkräfte zu engagieren, zum anderen stelle sich die Frage, ob es sich lohne, den Betrieb für einige Wochen hoch zu fahren. Und dann gelte: „Halber Umsatz, volle Unkosten“, fürchtet Tanja Hartmann.