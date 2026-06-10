84 Nachwuchsfahrer gehen mit Elektro-Karts in Klingenmünster auf Zeitenjagd.

Auf dem Parkplatz der Klingbachhalle in Klingenmünster drehten sich am Sonntag die Räder der Nachwuchs-Karts, die mit Elektromotoren angetrieben werden.

84 junge Pilotinnen und Piloten im Alter zwischen sieben und 18 Jahren fuhren unter der Leitung von Markus Treiling in fünf Altersklassen um Punkte zur ADAC-Pfalzmeisterschaft und als Qualifikation zu überregionalen Meisterschaften. Ausrichter war der Allgemeine Motorsport-Club (AMC) „Fair“ Südpfalz.

In der Klasse der Jahrgänge 2011/12 kam es zu dem erwartenden Zweikampf zweier schneller Fahrerinnen. Während sich in den vorherigen Wettbewerben die Pilotinnen den Sieg teilten, nutzte diesmal die 15-jährige Tessa Schäfer aus Vollmersweiler ihren Heimvorteil und siegte in beiden Wettbewerben vor ihrer härtesten Konkurrentin Gaytana Kaufman aus Speyer. Im ersten Wettbewerb betrug der Vorsprung 27 Hundertstelsekunden und in der zweiten Wertung waren es nur noch 13 Hundertstelsekunden. Dadurch hat sie wertvolle Punkte für die Meisterschaft eingefahren.

Zweikampf zwischen Cousins

Einen Zweikampf gab es auch in der Klasse der Jahrgänge 2017/19: Dort fuhren die beiden Cousins Ben und Mika Stern aus Schwegenheim die Siege ein. Ben Stern hatte diesmal in beiden Wettbewerben die Nase vorne, zunächst mit einem Vorsprung von sieben Hundertstelsekunden und dann nur noch mit hauchdünnen von fünf Hundertstelsekunden.

Der Abstand zur Konkurrenz war deutlich und Platz drei hinter dem Stern-Duo ging an Paul Konrad vom Motorsportclub Südpfalz mit Abständen von 1,68 und 2,55 Sekunden. Auch in der Mannschaftswertung: Hier siegte erneut das Team vom Motorclub Haßloch mit Trainer und Betreuer Helmut Müller.