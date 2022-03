Nach zweijähriger Zwangspause startet am Samstag, 26. März, in Freimersheim die neue Theatersaison mit der Komödie „Ein Mädchen für alles“ von Claude Magnier. Der Kartenvorverkauf beginnt am Sonntag von 12 bis 15 Uhr in der Frimarhalle. Ab 7. März wird dann erstmals die Möglichkeit bestehen, Karten online rund um die Uhr zu reservieren.

Zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus wurden die Sitzplätze reduziert. Nähere Informationen zu Kartenreservierung und Hygienekonzept finden sich auf der Webseite des Kulturvereins unter www.kult-f.de beziehungsweise unter www.theater-freimersheim.de. Weitere Aufführungen finden am 2., 3., 9., 10., 16., 22., 23. und 24. sowie am 30. April statt.