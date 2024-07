Die Schulgemeinschaft der Konrad-Adenauer-Realschule plus (Kars) in Landau hat ausgediente Brillen gesammelt, um hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.

3700 Brillen wurden innerhalb von drei Monaten gesammelt, wie die Landauer Einrichtung informiert. Besonders hervorzuheben ist laut Mitteilung der Kars, dass 1700 der Spenden durch den Freundeskreis Ghana und die Organisation „Miteinander – Füreinander Südpfalz“ beigesteuert wurden.

In den kommenden Wochen werden die in zahlreiche Kartons verpackten Sehhilfen kostenlos zu einem Kooperationspartner nach Uganda geliefert. Dort werden sie dann an Menschen verteilt, die sich eine Brille finanziell nicht leisten können. Die Aktion war Teil des Projektes Brillen weltweit, hinter dem die gemeinnützige Organisation Deutsches Katholisches Blindenwerk steckt.

Kars-Lehrer Andreas Bauer erläutert: „Durch die Unterstützung von Brillen weltweit zeigen wir unser Engagement für eine sozial gerechtere Welt und einen nachhaltigen, umweltfreundlichen Umgang mit der Natur.“ Die Kinder und Jugendlichen sollten durch ihre Teilnahme und Unterstützung lernen, dass sie etwas zur „Weltverbesserung“ beitragen können. Anlass und Start ihrer Aktion sei der Weltrecyclingtag am 20. März gewesen.