Die Konrad-Adenauer-Realschule plus (Kars) lädt für Donnerstag, 8. Oktober, 19 Uhr, in ihre Sporthalle zum Info-Abend über die Fachoberschule ein. Sie beginnt nach der Klassenstufe 10 und führt in zwei Jahren zur Fachhochschulreife, teilt die Kars mit. Informiert wird auch über die beiden Schwerpunkte Technik/Technische Informatik sowie Bio- und Umwelttechnologie. Weitere Infos und Anmeldung auf der Schul-Website www.kars-landau.de.