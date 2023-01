Die Konrad-Adenauer-Realschule plus hat mehrere Spenden übergeben, die die Schulgemeinschaft im vergangenen Jahr anlässlich des 50-jährigen Bestehens mit verschiedenen Aktionen gesammelt hat. So wurde Müll in Parkanlagen gesammelt, im Zoo geholfen, ein Insektenhotel gebaut, der Zaun des Tierheims Maria Höffner gestrichen und Kuchen gebacken sowie für den guten Zweck verkauft. Je 250 Euro der Einnahmen gingen an die Kinderklinik des Vinzentius-Krankenhauses und das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Beim Spendenlauf im Fort kamen 1200 Euro zusammen. Das Geld wurde wieder der Partnerschule in Ruanda sowie dem Kinderhaus Blauer Elefant des Kinderschutzbundes Landau-SÜW gespendet. Ein weiteres Drittel kam traditionell der Schülervertretung zugute. Die ehemaligen Schülern Andreas Kopf und Martin Hochdörffer spendeten einen Sekt für die gute Sache, für den der Künstler Xaver Mayer das Jubiläumsetikett gestaltete.