Die Konrad-Adenauer-Realschule-plus in Landau hat die beste Schülerzeitung einer Realschule plus in Rheinland-Pfalz. Am Freitag wurde das Redaktionsteam um die betreuende Lehrerin Andrea Haltmayer in Mainz ausgezeichnet. Leonie Schubert und Philip Stange empfingen aus den Händen des Abteilungsleiters im Ministerium Klaus Sundermann eine Urkunde für den Schülerzeitungswettbewerb Rheinland-Pfalz 2022/23. „Der KARSTen, so heißt die Schülerzeitung, bei der man auch auf die Schreibweise achten muss, ist bei unserem Wettbewerb eigentlich immer dabei“, würdigte Sundermann das Engagement der Schülerinnen und Schüler und der betreuenden Lehrerin. Zuvor durften die Nachwuchsjournalisten Bildungsministerin Stefanie Hubig in einer Interview-Situation ein paar Fragen stellen. In ihrem Grußwort zuvor hatte die Ministerin den Nachwuchs-Reportern zuvor „drei Säulen für eine gute Schülerzeitung“ empfohlen: „Durchhaltevermögen, Mut und Teamfähigkeit.“ Den Schülerzeitungswettbewerb gibt es seit 60 Jahren,mit im Boot sind neben dem Mainzer Bildungsministerium auch vier rheinland-pfälzische Zeitungsverlage, darunter auch die RHEINPFALZ.