Am Wochenende 10. und 11. Februar steigt im Gloria Kulturpalast die zehnte Stunksitzung, jeweils ab 19.30 Uhr. „In Landau gibt’s sonst keinen Fasching mehr“, sagt Pirmin Roth im Gespräch. Gemeinsam mit Wolfgang Harsch, Mike Usinger sowie Werner und Angelika Bosch hält er an der Tradition fest. Und an Peter Karl als Betreiber des Gloria Kulturpalasts. Die jüngsten Debatten um das Gloria seien bedauerlich. Umso erfreulicher aber sei, so Roth, dass der neue Oberbürgermeister die Kultur hoch halte. Deshalb hoffe man, dass die Stadt umdenke und auch wieder mehr Partys im Gloria erlaube. „Peter braucht diese Bühne, damit er in Zukunft noch mehr machen kann“, ist Pirmin Roth überzeugt. Deshalb möchte die Gruppe den Erlös der beiden Sitzungen diesmal dem Kulturanbieter Karl zukommen lassen. Mit jeder Stunksitzung wird seit Jahren eine gute Sache unterstützt. Bislang konnten die Besucher aus drei Einrichtungen wählen, die den Erlös (meist zwischen 300 und 600 Euro) zugesprochen bekam. Dieses Mal haben sie keine Wahl, weil die Truppe Karl die Stange halten möchte. Das Programm ist bunt, wie immer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Aber die Gäste dürfen sich auch ihr eigenes Essen mitbringen, wenn sie mögen, betont Roth. Karten gibt es ihm unter Telefon 0172 7276447 oder der Firma Rotec, Telefon 06348 2251690.