Eigentlich müssten wir uns freuen: Der Katastrophenregen ist an uns vorübergezogen, wenn auch nur knapp. Aber Freude haben wir derzeit nicht im Programm, obwohl wir in der wunderbaren Südpfalz leben. Wir klagen lieber über das miese Wetter, so wie derzeit ja überhaupt alles schlechtgeredet wird (und nein, wir nennen jetzt keine Themen, schon gar keine, die irgendwas mit Verkehr oder Parkplätzen zu tun haben). Das muss man uns schon lassen: Im Jammern sind wir Weltmeister. Ein Volk von Depressiven und Meckerern, das missmutig einer Wahl entgegenstolpert, sich von miesepetrigen Trollen im Internet und am Stammtisch einreden lässt, dass alles den Bach runter geht und sich im Selbstmitleid suhlt. Aber hey Leute: Es ist Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Auch wer mit der Kirche nichts am Hut hat: Ein bisschen Zuversicht und Zutrauen in unsere Fähigkeiten als Gemeinschaft kann nicht schaden. Zukunft ist, was wir draus machen. Defätismus ist was für Feiglinge.