Dass Fische und Schalentiere in der Queich zwischen Albersweiler und der Landauer Stadtbibliothek kürzlich verendet sind, ist schon schlimm genug. Es ist jedoch mehr als ärgerlich, dass zum wiederholten Male die Verantwortlichen nicht gefunden werden können. Jene Umweltsünder, die das Gewässer verunreinigt haben. Das Phänomen ist leider südpfalzweit bekannt: Im vergangenen Jahr gab es etwa regelmäßig Meldungen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, dass Gewässer in ihren Dörfern verschmutzt wurden. Auch dort nahmen die Dinge fast immer ihren gewohnten Lauf: Wasserproben wurden analysiert, in manchen Fällen wurde der giftige Stoff identifiziert, die Übeltäter kamen aber meist ungestraft davon. Insofern ist es schön und gut, dass die Behörden nach dem Vorfall bei Albersweiler Handlungsbedarf sehen und die Wasserqualität stärker kontrollieren wollen. Aber die Nachbarschaft ist auch gefordert, weiter wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen möglichst schnell zu melden. Sonst bleibt die Wahrheit bei solchen Delikten immer irgendwo da draußen.