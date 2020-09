15 neue Busse will die Stadt Landau für eine halbe Million Euro chartern, um die Ansteckungsgefahr auf dem Schulweg in überfüllten Bussen zu verringern. Das soll bis Weihnachten reichen – Fortsetzung offen, denn dass bis dahin die Corona-Schutzimpfung da oder die Pandemie von selbst verebbt ist, scheint doch eher unwahrscheinlich. Selbst wenn das Land bis zu 90 Prozent der Kosten übernimmt, ist das eine erschreckende Summe, denn so oder so fällt das Geld nicht vom Himmel, sondern muss von den Bürgern über Steuern aufgebracht werden. So gesehen ist der Vorschlag aus Leserkreisen, den neuen Shuttlebus rund um die Innenstadt umzuwidmen, nicht ganz abwegig. Zum Alternativvorschlag der Stadt, mittelfristig den Unterricht ab der achten Klasse zwei Stunden später starten zu lassen, gibt es eine Online-Petition auf www.change.org, die mit den Worten überschrieben ist: Landauer Schüler sollten nicht Leidtragende des Verkehrsproblems werden.