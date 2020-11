Es ist das Einkaufsdilemma der Neuzeit: Online bestellen oder vor Ort shoppen? Tja. Bequem auf der Couch sitzen und die Webseiten der Netzgiganten (Steuervermeider!) ansurfen, oder raus gehen, in die Stadt fahren, die Auslagen in den Schaufenstern und die Waren im Laden erkunden? Die Wahl fällt schwer. In der Stadt erwartet den Einkaufenden ja auch unsagbares Leid: Parkplatz suchen, aussteigen, zu Fuß gehen, Dinge – die nun Eigentum sind – selbst tragen, fürch-ter-lich. Vor allem, dass ein paar Parkplätzchen in der Königstraße weggefallen sind, scheint für einige Zeitgenossen das traumatischste Erlebnis seit der eigenen Geburt zu sein, glaubt man deren Beiträgen im Internet. Also, alle fleißig bei Amazon, Zalando und Co. bestellen. Dann ist Ruhe in der Stadt und niemand wird sich je wieder einen Parkplatz suchen müssen.